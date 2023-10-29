وزارة الثقافة تستعدُّ لافتتاح مركز "الدرعية لفنون المستقبل"

ويستقطب البرنامجُ المبدعين الناشئين من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليقدّم لهم فرصةً استثنائية للعمل جنبًا إلى جنب مع أبرز الفنانين في مجال فنون الوسائط الجديدة والفنانين الرقميين في العالم. كما يقدم لهم دعمًا كاملًا لمدة عام لإنتاج أعمالهم الفنية.