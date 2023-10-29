وزارة الثقافة تستعدُّ لافتتاح مركز "الدرعية لفنون المستقبل"

تستعدُّ وزارة الثقافة لافتتاح مركز "الدرعية لفنون المستقبل"، كأول مركز في العالم العربي لفنون الوسائط الجديدة "New Media Arts"، وعملت على إنشائه الوزارة مع شركة الدرعية.
وأعلنت الوزارةُ عن فتح باب المشاركة في البرنامج التعليمي الموجّه للفنانين الناشئين في مجال فنون الوسائط الجديدة الذي سينفذ في المركز.
ويقدّم المركزُ برامجَ متنوّعة؛ أبرزها برنامج تعليمي طويل المدى موجّه للفنانين الناشئين في مجال فنون الوسائط الجديدة، صُمّم بالتعاون مع الاستوديو الوطني للفنون المعاصرة في فرنسا "لو فريسنوي" "Le Fresnoy".
والبرنامج مدّتُه عامٌ واحدٌ للتدريب على الإنتاج الإبداعي، ويوفّر للفنانين الناشئين إمكانية الوصول إلى أحدث المعدات المهنية، وميزانية الإنتاج، إضافةً إلى مجموعة واسعة من فرص التعلم متعددة التخصصات، والتي تشمل فرص التعلم النظرية والمفاهيمية والتقنية والإرشاد الشخصي من قِبل فنانين رقميين عالميين بارزين.
ويستقطب البرنامجُ المبدعين الناشئين من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليقدّم لهم فرصةً استثنائية للعمل جنبًا إلى جنب مع أبرز الفنانين في مجال فنون الوسائط الجديدة والفنانين الرقميين في العالم. كما يقدم لهم دعمًا كاملًا لمدة عام لإنتاج أعمالهم الفنية.
ويُشترط على المتقدّمين بطلب المشاركة في البرنامج، ألا يتجاوز عمرهم 35 عامًا، وأن يكونوا في مرحلة الدراسات العليا، ولديهم خبرة في تطوير وإنشاء فن الوسائط الرقمية والجديدة.
ويمكن تقديم طلب المشاركة بعد الاطلاع على تفاصيل البرنامج ومعايير التقدّم من خلال الرابط .
ويهدف مركز الدرعية لفنون المستقبل إلى ريادة الآفاق الجديدة للممارسة الإبداعيّة عند تَقاطُعِ الفنّ والعلوم والتكنولوجيا، عبر التعليم والتمكين، وخلق المساحات الواسعة لإبداع الفنانين من جميع أرجاء العالم.
ويعكسُ المركزُ الذي يتّخذ من الدرعية التاريخية مقرًّا له، التزامَ وزارة الثقافة بالمحافظة على تراث المملكة الفريد، مع إيجاد فرص للتعبير الفني الإبداعي، بحيث يسهم المركز في إثراء المشهد الفني المزدهر في المملكة، وتعزيز مكانة الدرعيّة كوجهة ثقافية عالمية، ومَوطِن لفنون الوسائط الجديدة.