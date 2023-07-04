4.2 مليون مصلٍ وزائر للمسجد النبوي خلال أسبوع

واستفاد أكثر من 6.782 ألف من المواقع المخصّصة لكبار السن، و14.766 ألف من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، إضافة إلى توزيع 46.138 ألف من الهدايا، إلى جانب استفادة أكثر من 64.703 ألف من التوعية الميدانية، و11.534 ألف من خدمة الإرشاد الديني.