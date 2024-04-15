لماذا كان العرب الأولون يفضلون الربيع الصيفي عن الشتوي؟.. "الزعاق" يوضح

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن أسباب تفضيل العرب القدماء الربيع الصيفي عن الشتوي.
وقال الزعاق: إن كل الأمطار التي هطلت علينا خلال هذه الأيام منبتة للربيع الصيفي، وتطيل فترة اخضرار الربيع الشتوي، ولا تحيي الميت منه.
وأضاف أن الربيع الشتوي ينبت بأمطار الوسم والمربعانية والشبط، وهو نبتٌ حياته قصيرة، والصيفي ينبت بأمطار العقارب والحميمين والأدرعة، وهو شجر حياته طويلة مثل السدر والعرفج، وأهلنا الأولون كانوا يفضلونه لأنه يمتد حولًا كاملًا.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس" إلى أن الأمطار الشتوية متصلة بالصيفية بما يسمى موسم الأمطار الذي يمتد إلى 10 شهور؛ لكنه شحيح المطر، ويبدأ مع دخول موسم سهيل، وينتهي مع دخول موسم التويبع.