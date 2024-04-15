لماذا كان العرب الأولون يفضلون الربيع الصيفي عن الشتوي؟.. "الزعاق" يوضح

وأضاف أن الربيع الشتوي ينبت بأمطار الوسم والمربعانية والشبط، وهو نبتٌ حياته قصيرة، والصيفي ينبت بأمطار العقارب والحميمين والأدرعة، وهو شجر حياته طويلة مثل السدر والعرفج، وأهلنا الأولون كانوا يفضلونه لأنه يمتد حولًا كاملًا.