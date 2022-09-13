مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12084 نقطة

وكانت أسهم شركات: اللجين، وبوان، والسعودي الفرنسي، وصدق، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: معادن، والآمار، وأسواق العثيم، وسلامة، والوطنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.38 % و 3.76 %.