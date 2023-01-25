طيران ناس يناقش سبل تعزيز نمو الطيران والسياحة بالمملكة في ملتقى "جَمعة طيران"

وفيما يخص تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة الدولية، قال عبدالإله العيدي نائب الرئيس للمبيعات الدولية في طيران ناس أن المملكة حققت إنجازات هامة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن ما قدمته وزارة السياحة من تسهيلات في الحصول على تأشيرات الدخول، ساهم في خلق أسواق جديدة ونمو في الاسواق الأخرى بنسبة 50%، أما أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في شركة "مطارات القابضة" فأكد أن تحسين تجربة المسافرين عامل هام لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل الجوي مشيراً إلى أن دور "مطارات القابضة" في تحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران والسياحة، يتحقق عبر الإشراف على تشغيل المطارات وتحسين تجربة المسافرين فيها وزيادة عددهم لـ 330 مليون وعدد الوجهات لـ 250 بحول 2030.