مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "ستينية" بعملية استبدال مفصل ركبة

وأوضح د.الشهراني أن التقنية التي استُخدمت في العملية على عكس العمليات التقليدية، لا تتطلب قطع رباط العضلة الرباعية، وتحافظ على سلامة الكثير من الأنسجة؛ مما يجنب المرضى الصعوبات المتمثلة في الآلام الحادة بعد العملية، وأيضًا طول مدتيْ التنويم والعلاج الطبيعي والتأهيل، والتي كانت تجعلهم يترددون كثيرًا قبل اتخاذ قرار الخضوع لعمليات الاستبدال، على الرغم من أن أعراض "الاحتكاك والخشونة" تُحَول حياة المصابين إلى معاناة دائمة، بسبب الآلام المستمرة، وعدم القدرة على الحركة والنوم وممارسة الحياة بشكل طبيعي، علمًا بأن المريضة استطاعت المشي بعد العملية بساعتين.