السعودية تتقدَّم في نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنسَيْن لعام 2022 في مختلف المؤشرات

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي تراجع 129 دولة في معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة مقارنة بالرجل؛ ما أثر سلبًا على ترتيب تلك الدول في التقرير. وفي المقابل تم رصد تكافؤًا وتحسُّنًا في مشاركة الجنسين بالقوى العاملة في 14 دولة، وكانت الأعلى تحسُّنًا بينهم المملكة العربية السعودية، مع زيادة قدرها 0.097 في درجة التكافؤ بين الجنسين في القوى العاملة.