"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم) يمتد إلى الأجزاء الشمالية من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، الشرقية)؛ في حين لا تزال الفرصة مُهَيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.