"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية، وسماء غائمة جزئيًّا على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم) يمتد إلى الأجزاء الشمالية من مناطق: (المدينة المنورة، الرياض، الشرقية)؛ في حين لا تزال الفرصة مُهَيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة)، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.