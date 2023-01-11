"التويجري" تثمن الموافقة على سياسة تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالمملكة

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حريصة على تحقيق مبادئ العدل والمساواة التي تعد جوهر حقوق الإنسان وروحها انطلاقًا من الشريعة الإسلامية وتجسيدًا للنظام الأساسي للحكم الذي نص على هذه المبادئ، مشيرةً إلى أن المملكة تواصل رعايتها لهذه المبادئ الأصيلة من خلال سنّ القوانين والتشريعات ووضع السياسات المحققة لذلك؛ صونًا لحقوق الإنسان وتعزيزها.
وثمنت في تصريح لها إثر صدور قرار مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/17/ 1444هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، القاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، مبينةً أن هذا القرار يأتي في سياق رعاية الدولة لحقّ الإنسان في العيش بمجتمع حيوي ومزدهر يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بمختلف المجالات، من أجل أن ينعم الجميع بفرصة المشاركة في مسيرة تنمية المستقبل.
وأبانت الدكتورة التويجري أن إيجاد الوسائل المعززة والتشريعات والإجراءات التنفيذية من شأنه أن يحفز كافة الأطراف في علاقة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، مثمنةً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات هذه السياسة؛ من خلال تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدّ وتمنع التمييز، وتعزِّز المساواة والإجراءات، والبرامج الممكنة للفئات الأقل فرصًا من العمل.
وأوضحت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار يضاف إلى رصيد الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة في حماية حقوق الإنسان وصونها ومبادرتها الدائمة للأخذ بكل ما يحقق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للإنسان، وهو ما يعكس مكانتها الدولية والتزامها التام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها، لاسيما في هذا المجال، مؤكدةً أن الهيئة وانطلاقًا من اختصاصها ونظامها تعمل على متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن أي تجاوز يُشكل انتهاكًا لهذه الحقوق، وذلك بالتعاون المستمر بينها وبين مختلف الجهات والأجهزة ذات العلاقة.