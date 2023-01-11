"التويجري" تثمن الموافقة على سياسة تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالمملكة

وثمنت في تصريح لها إثر صدور قرار مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 6/17/ 1444هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، القاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، مبينةً أن هذا القرار يأتي في سياق رعاية الدولة لحقّ الإنسان في العيش بمجتمع حيوي ومزدهر يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بمختلف المجالات، من أجل أن ينعم الجميع بفرصة المشاركة في مسيرة تنمية المستقبل.