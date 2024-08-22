مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم

كشفت آخر التوقعات الجوية أن فرص الأمطار ستتحسن بشكل إضافي في منطقتي الطائف ومكة المكرمة بما فيها المشاعر المقدسة تدريجيًا خلال الساعات القادمة.
وقال موقع "طقس العرب": يُتوقع أن تتأثر منطقتا الطائف ومكة المكرمة بتدفق الرطوبة في طبقات الجو، ما سيعمل على تشكّل سُحب ركامية على نطاق واسع مع ساعات مساء وليل اليوم الخميس، تتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البرد.
وأشار إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قُبيل وخلال هطول الأمطار.
ونبّه خلال تأثير الحالة الماطرة من شدة العواصف الرعدية والصواعق، وجريان الأودية والسيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة وما قد ينجم عنها من عواصف ترابية محلية.