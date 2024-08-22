مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم

وقال موقع "طقس العرب": يُتوقع أن تتأثر منطقتا الطائف ومكة المكرمة بتدفق الرطوبة في طبقات الجو، ما سيعمل على تشكّل سُحب ركامية على نطاق واسع مع ساعات مساء وليل اليوم الخميس، تتساقط زخات رعدية من المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البرد.