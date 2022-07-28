تتويج الشباب السعودي المؤهل وزيادة تمكين المرأة أهم ملامح هيكلة الرئاسة التطويرية

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن أهم جوانب التطوير الإداري الجديدة في هيكلة الرئاسة التي سيتم الإعلان عنها غرة شهر محرم ١٤٤٤هـ، تتضمن زيادة فرص التمكين للمرأة، وتتويج الشباب السعودي المؤهل، وفتح آفاق جديدة للقيادات الشابة لخدمة الحرمين الشريفين.