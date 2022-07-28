تتويج الشباب السعودي المؤهل وزيادة تمكين المرأة أهم ملامح هيكلة الرئاسة التطويرية

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن أهم جوانب التطوير الإداري الجديدة في هيكلة الرئاسة التي سيتم الإعلان عنها غرة شهر محرم ١٤٤٤هـ، تتضمن زيادة فرص التمكين للمرأة، وتتويج الشباب السعودي المؤهل، وفتح آفاق جديدة للقيادات الشابة لخدمة الحرمين الشريفين.
وأكد السديس، الدور العظيم الذي تُقدمه المرأة تجاه قاصدات المسجد الحرام، والإخلاص والتفاني الملحوظ في خدمتهن، والعمل الدؤوب بما يحقق الجودة والريادة المنشودة المواكبة للرؤية المباركة (٢٠٣٠).
وأضاف الشيخ السديس: يُعد تتويج الشباب السعودي المؤهل رافدًا لمنظومة العمل، عبر التخصصية في الوكالات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ورفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها الدائم لكل ما يخدم ضيوف وقاصدي بيت الله الحرام؛ داعيًا الله -عز وجل- أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة للإسلام والمسلمين.