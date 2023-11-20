"السواحة" يبحث مع وزير الدولة الأيرلندي للتجارة تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة الايرلندي للأعمال والتجارة والتوظيف نيل ريتشموند.
وتضمّن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال نمو الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات تنمية القدرات الرقمية وتمكين ريادة الأعمال واستقطاب الفرص الاستثمارية لتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مناقشة التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات 5G مع التركيز على OpenRAN، والتعاون في دعم الشركات الناشئة وتحفيز نموها بين البلدين، واستقطاب الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار.