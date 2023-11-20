"السواحة" يبحث مع وزير الدولة الأيرلندي للتجارة تعزيز التعاون بين البلدين

وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات تنمية القدرات الرقمية وتمكين ريادة الأعمال واستقطاب الفرص الاستثمارية لتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب مناقشة التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال دعم تقنيات 5G مع التركيز على OpenRAN، والتعاون في دعم الشركات الناشئة وتحفيز نموها بين البلدين، واستقطاب الفرص الاستثمارية المتاحة بمنظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار.