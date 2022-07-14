الرياض وواشنطن.. شراكة تعزز الاستقرار في المنطقة والعالم

مكافحة الإرهاب

ويشهد تاريخ العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على تعاون بناء ومثمر بينهما في العديد من المجالات، كان أبرزها مكافحة الإرهاب، بعدما استفحلت شوكته في مناطق عدة حول العالم، حيث بذلت المملكة جهوداً في هذا المجال، إلى أن أصبحت في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب بطرق علمية، وأساليب جديدة تؤتي ثمارها، وتحقق الأهداف المأمولة، وهذا يفسر التقارب الكبير بين المملكة والسعودية في هذا الملف، والشراكة بينها في تفاصيله إلى أن حققت الدولتان أهدافهما مكتملة.