وصول الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الإنساني السعودي لباكستان

وقد كان في مقدمة مستقبلي الطائرة القنصل العام في مدينة كراتشي بندر بن فهد الدايل، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني وتم تسليم المواد الإغاثية من قبل إدارة الكوارث الطبيعية ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.