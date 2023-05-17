"أمانة جدة" ترفع أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الـ32 وفق "بروتوكول العلَم"

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لانطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة يوم الجمعة المقبل، من خلال رفعها أعلام الدول المشاركة في القمة، وفق بروتوكول العلَم السعودي الذي ينص عليه نظام العلَم، حيث رُفع العلَم الوطني وأعلام الدول العربية الشقيقة على امتداد عدد من الطرق الرئيسية والميادين، إضافة إلى مباني مقارّ الضيوف.
وأوضح مدير عام الاتصال المؤسسي في أمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة أنهت استعداداتها لاستضافة مدينة جدة للقمة العربية الـ32، من خلال رفع أعلام الدول العربية الشقيقة وفق ما ينص عليه نظام العلَم، والقاضي بقرار أسبقية الأعلام بحسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية.
وأضاف أن أمانة جدة خصصت شاشاتها على الطرق لبث رسائل ترحيبية بقادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية المشاركين في اجتماع القمة الـ32، فضلًا عن رسائل ترحيبية في مداخل ومخارج أبرز معالم مدينة جدة.