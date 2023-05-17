"أمانة جدة" ترفع أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الـ32 وفق "بروتوكول العلَم"

أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لانطلاق أعمال القمة العربية الـ32 في جدة يوم الجمعة المقبل، من خلال رفعها أعلام الدول المشاركة في القمة، وفق بروتوكول العلَم السعودي الذي ينص عليه نظام العلَم، حيث رُفع العلَم الوطني وأعلام الدول العربية الشقيقة على امتداد عدد من الطرق الرئيسية والميادين، إضافة إلى مباني مقارّ الضيوف.