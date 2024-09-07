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القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده

تَمَنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم والازدهار
القيادة تهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس جمهورية البرازيل

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