مهد لها الطريق لتضاهي مثيلاتها بالعالم.. ما النتائج المتوقعة لـ"مشروع التخصيص" على الأندية السعودية؟

في مساعي المملكة للنهوض بالرياضة السعودية، وافق مجلس الوزراء في نوفمبر 2016م على تخصيص الأندية الرياضية السعودية، واليوم (الاثنين)، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية"، في منعطف نوعي يدشن مرحلة جديدة ستشهد بناء قطاع الرياضة في المملكة، من خلال مرتكز أساسي يقوم على تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام بفاعلية في تنمية القطاع الرياضي، تحقيقاً لمستهدفات "رؤية 2030" في القطاع الرياضي.
ويُقصد بمفهوم التخصيص، وفقاً لخبير التسويق الرياضي الدكتور مقبل بن جديع "انتقال ملكية الأندية وتحديداً قطاع كرة القدم من القطاع العام إلى القطاع الخاص أفراداً أو شركات، لتصبح الأندية كيانات تجارية ينطبق عليها نظام القطاع الخاص في المملكة"، وسيؤدي إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى مجموعة من النتائج المهمة هي، تحويل الأندية الرياضية السعودية إلى كيانات تجارية، ولن يتوقف المشروع عند هذه النتيجة، بل سيعزز قيمة العلامات التجارية للأندية السعودية والجهات المستثمرة، وسيُروج لها محلياً ودولياً.
ومن الناحية التشريعية، يُتيح المشروع للأندية الرياضية السعودية نفس البيئة الرياضية والاقتصادية، التي تتمتع بها الأندية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، التي تشتهر بأنديتها الرياضية على مستوى العالم، فالأندية في تلك الدول تحولت إلى علامات تجارية شهيرة تدر عوائد مالية كبيرة، لما تحظى به من تأييد وولاء من شرائح كبيرة من المشجعين، الذين يحرصون على اقتناء منتجاتها في كل أنحاء العالم، فتطور الرياضة في العالم يجمع بين تحقيقها للمتعة والعوائد الاقتصادية معاً.
فالطريق أصبح ممهداً تماماً لتحول الأندية السعودية إلى كيانات تجارية، وعلامات تجارية شهيرة، إقليمياً ودولياً، تتمتع بولاء المشجعين، الذين يحرصون على شراء منتجاتها؛ ويؤدي ذلك إلى النهوض بالأندية وتعزيز مكانتها، والنهوض بقطاع الرياضة في المملكة، وفي هذا الإطار يهدف مشروع التخصيص بحلول 2030 إلى تطوير لعبة كرة القدم والوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل عشرة دوريات في العالم، ورفع قيمته السوقية من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً.