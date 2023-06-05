مهد لها الطريق لتضاهي مثيلاتها بالعالم.. ما النتائج المتوقعة لـ"مشروع التخصيص" على الأندية السعودية؟

ومن الناحية التشريعية، يُتيح المشروع للأندية الرياضية السعودية نفس البيئة الرياضية والاقتصادية، التي تتمتع بها الأندية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، التي تشتهر بأنديتها الرياضية على مستوى العالم، فالأندية في تلك الدول تحولت إلى علامات تجارية شهيرة تدر عوائد مالية كبيرة، لما تحظى به من تأييد وولاء من شرائح كبيرة من المشجعين، الذين يحرصون على اقتناء منتجاتها في كل أنحاء العالم، فتطور الرياضة في العالم يجمع بين تحقيقها للمتعة والعوائد الاقتصادية معاً.