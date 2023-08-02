48 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، والدمام والصمان والتنهات والخرج والدهناء 47 مئوية، وكل من الرياض ورفحاء 46 مئوية، وسجّلت مكة المكرّمة وبريدة ووادي الدواسر 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 19 درجة، ثم الباحة 20 درجة، والقريات 23 مئوية، وطريف 24.
وسجّلت ينبع والوجه والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.