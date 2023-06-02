"المحيميد": كافة الخدمات جاهزة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام

ونوّه بالدعم السخي واللامحدود من قيادة المملكة لكل ما من شأنه التسهيل على حجاج بيت الله الحرام والاهتمام المباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي أثمر في التحسين والتطوير المتواصل للخدمات خلال مواسم الحج والعمرة ومواءمة تطلعات القيادة نحو الرقي الشامل والمتواصل بخدمات الحجاج والمعتمرين حين وصولهم للمسجد الحرام.