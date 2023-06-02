"المحيميد": كافة الخدمات جاهزة لاستقبال الحجاج في المسجد الحرام

كشف مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، عن جاهزية الخطة التشغيلية التي وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإنجاح الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ودورها في خلق بيئة تعبدية آمنة ومنظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم.
وأكد أن كافة وكالات وإدارات الرئاسة جاهزة ومستعدة لاستقبال الحجاج بالمسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات المستمدة من الخبرات التراكمية في إدارة الحشود داخل الحرمين الشريفين والخطط النوعية المراعى في مخرجاتها توفير أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.
وأشار المحيميد إلى الدور المحوري للوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في جودة مخرجات الطاقات والخبرات البشرية المتجددة ومواصلة النجاحات المتتالية في إدارة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.
ونوّه بالدعم السخي واللامحدود من قيادة المملكة لكل ما من شأنه التسهيل على حجاج بيت الله الحرام والاهتمام المباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي أثمر في التحسين والتطوير المتواصل للخدمات خلال مواسم الحج والعمرة ومواءمة تطلعات القيادة نحو الرقي الشامل والمتواصل بخدمات الحجاج والمعتمرين حين وصولهم للمسجد الحرام.