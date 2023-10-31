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ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله أكثر من 2106 م3 حطب محلي في الرياض

"الأمن البيئي" يدعو للإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله أكثر من 2106 م3 حطب محلي في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي, مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لنقله أكثر من (2106) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضحت قوات الأمن البيئي, أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

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