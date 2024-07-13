تخطيا 49 درجة.. مدينتان سعوديتان يواجهان موجة حر شديدة

كسرت مدينتان سعوديتان حاجز الـ49 مئوية لدرجة الحرارة العظمى ليسجل اسمهما في قائمة المدن الأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة.
وسجلت الأحساء 49.3 درجة مئوية محتلة المركز الأول سعوديًا والسادس عالميًا، فيما جاءت ينبع خلفها في المرتبة التاسعة عالميًا بدرجة 49.2 مئوية، وحلت الدمام في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا بدرجة 48.5 مئوية.
وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 13 يوليو، وجود 8 مدن عربية توزعت بين العراق، والكويت، والجزائر، وقطر.
واحتلت مدينة عبادان الإيرانية صدارة القائمة الحارة بدرجة تخطت حاجز 51 درجة، إذ سجلت تحديدًا 51.5 مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع"أوجيمت" للطقس.