تخطيا 49 درجة.. مدينتان سعوديتان يواجهان موجة حر شديدة

وسجلت الأحساء 49.3 درجة مئوية محتلة المركز الأول سعوديًا والسادس عالميًا، فيما جاءت ينبع خلفها في المرتبة التاسعة عالميًا بدرجة 49.2 مئوية، وحلت الدمام في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا بدرجة 48.5 مئوية.