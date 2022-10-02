وزير الصحة يرعى مؤتمر تجربة المريض الثالث لعام 2022م

تحت رعاية معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، تطلق "الصحة" غدًا الاثنين مؤتمر تجربة المريض السنوي الثالث، تحت عنوان "إعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد"؛ وذلك خلال الفترة من 3- 5 أكتوبر 2022م؛ وذلك بفندق الإنتركونتنتال في مدينة الرياض.
ويركز المؤتمر على عدة محاور؛ منها خلق ثقافة تجربة المريض في الرعاية الصحية، ومستقبل تجربة المريض في الرعاية الصحية، وتجربة المريض من الرؤية إلى العمل، والتمريض وتجربة المريض، وكذلك مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.
ويستهدف المؤتمر العاملين في مجال تجربة المريض وكذلك جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة؛ للاستفادة من التجارب الماضية وانطلاقًا إلى الأمام في إعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد.
وسيشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا لمحاضرات وورش، يشمل أبرز المتحدثين الدوليين في مجال تجربة المريض، وعرض أكثر من 8 ملصقات علمية معتمدة.
وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يشارك به عدد من الجهات المختصة، بتقديم الخدمات للمستفيد في برنامج تجربة المستفيد.
الجدير ذكره أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت ما يقارب 43 ساعة مقسمة على محاضرات وورش عمل، كما تم توفير 150 مقعدًا بالمجان لموظفي وزارة الصحة من (الوزارة والمناطق والتجمعات الصحية).