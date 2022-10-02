وزير الصحة يرعى مؤتمر تجربة المريض الثالث لعام 2022م

ويركز المؤتمر على عدة محاور؛ منها خلق ثقافة تجربة المريض في الرعاية الصحية، ومستقبل تجربة المريض في الرعاية الصحية، وتجربة المريض من الرؤية إلى العمل، والتمريض وتجربة المريض، وكذلك مسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار.