"إنفاذ" يقيم 19 مزادًا لتصفية أكثر من 150 أصلًا من العقارات والسيارات

وفي القصيم، يقام مزاد سهم على عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد سوار الشرق الإلكتروني الذي يقام على عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد المكارم الإلكتروني الذي يقام على عقارات بمنطقة الحدود الشمالية، ثم مزاد ثراء مكة الذي يقام على عدد من العقارات بمنطقة مكة المكرمة، ثم مزاد الشراع الذي يقام على عدة عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد ربوع جازان الذي يقام على عقارات بمنطقة جازان، ثم مزاد شرق القصيم الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمنطقة القصيم، ثم مزاد عنوان الإلكتروني الذي يقام على عقارات مميزة بمدينة الرياض، ثم مزاد فرص القريات الإلكتروني الذي يعرض عقارات بمحافظة القريات، ثم مزاد سندس الإلكتروني الذي يعرض عقارات في كل من مدينتي تبوك وحائل، بالإضافة إلى مزاد طريف للسيارات الإلكتروني الذي يقام على 28 سيارة متعددة الموديلات.