خادم الحرمين الشريفين يُصدر أمرين ملكيين.. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

1- معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2- معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3- الدكتورة/ ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

4- الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي.

5- الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.

6- المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

7- الأستاذ/ أحمد بن سعد بن فهد الكريديس.

8- الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

9- الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.

10- الأستاذ/ أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

11- الدكتورة/ أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

12- الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.

13- معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.

14- الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.

15- الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

16- الدكتورة/ إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

17- سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

18- الدكتورة/ آمال بنت يحيى بن عمر الشيخ.

19- الدكتورة/ أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

20- الدكتورة/ أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

21- الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

22- الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

23- الدكتور/ باسم بن حمدي بن حامد السيد.

24- اللواء/ بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

25- الدكتورة/ بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

26- الدكتور/ بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

27- الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

28- الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

29- الدكتورة/ تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

30- معالي الأستاذ/ ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف.

31- الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

32- الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

33- الدكتور/ حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

34- الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

35- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

36- المهندس/ خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

37- معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

38- الأستاذ/ خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

39- الأستاذ/ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

40- الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله محمد أبوملحه.

41- الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

42- الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.

43- الدكتورة دلال بنت محيي الدين بن محمد علي نمنقاني.

44- الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.

45- الدكتور راشد بن مسلط بن عبدالله الشريف.

46- الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.

47- الأستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

48- الأستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطية.

49- الدكتورة سارة بنت سليمان بن صالح قاسم.

50- الدكتور/ سالم بن سيف بن سعد آل جربوع.

51- المهندس/ سالم بن علي بن محمد الشهراني.

52- الدكتور/ سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

53- الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

54- الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.

55- معالي الأستاذ/ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

56- الأستاذ/ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

57- الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

58- اللواء/ صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني.

59- الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

60- الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

61- الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري

62- الأستاذ/ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه.

63- الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.

64- الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.

65- الدكتور/ عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

66- الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

67- الدكتور/ عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

68- معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.

69- المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري.

70- اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

71- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم السكران.

72- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

73- الدكتور/ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

74- الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

75- المهندس/ عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

76- الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.

77- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

78- الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.

79- الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.

80- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

81ـ الدكتور/ عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

82ـ الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

83- معالي الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

84- الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

85- الأستاذ/ عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

86- الدكتور/ عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

87- الأستاذ/ عبدالمحسن بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

88- الدكتور/ عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

89- الأستاذ/ عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

90- الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.

91- الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.

92- الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي اللاحم.

93- الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.

94- الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.

95- الأستاذ/ علي بن عائض بن قداح القحطاني.

96- المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.

97- اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

98- الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

99- اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحيى العسيري.

100- الدكتورة/ عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

101- الفريق/ عواد بن عيد بن عودة البلوي.

102- الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

103- الدكتورة غادة بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

104- الأستاذ/ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

105- الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

106- الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

107- الدكتور/ فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

108- سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

109- معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

110- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

111- المهندس/ فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

112- الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.

113- الأستاذ/ فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز أبوبشيت.

114- الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

115- الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

116- الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.

117- الدكتورة/ ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

118- الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.

119- الدكتور/ مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

120- الدكتور/ محمد بن إبراهيم بن المحمد السحيباني.

121- اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.

122- الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.

123- الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.

124- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

125- الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

126- الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

127- الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

128- الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

129- الدكتور/ محمد بن علي بن خلوفه مباركي.

130- الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.



131- المهندس/ مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري.

132- الدكتور/ معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

133- الدكتور/ معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

134- الدكتورة/ معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي.

135- الدكتور/ مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

136- الدكتورة منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

137- اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

138- المهندس/ مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.

139- الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

140- الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.

141ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.

142- الدكتورة/ نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

143- معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبوراس.

144- الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.

145- الدكتورة هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش.

146- الأستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.

147- الدكتور وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى.

148- الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.

149- الأستاذ/ يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي.

150- الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.