"إغاثي الملك سلمان" يدعم ماليًا مسح الأراضي الملوثة بالذخائر في العراق

ووقّع على المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير البيئة العراقي المهندس نزار محمد سعيد آميدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومعالي سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل.