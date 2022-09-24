اهتمام كبير بحملة "وطن رابح بأهله" على مواقع التواصل الاجتماعي

لاقت الحملة التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بعنوان "وطن رابح بأهله"؛ لدعم القيم الأصيلة والمبادئ الإيجابية لدى الشعب السعودي، اهتمامًا كبيرًا من المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما "تويتر".
وغرَّد على وسم #وطن_رابح_بأهله العديد من المؤسسات الخيرية والأفراد، وأتى كوسم إضافي وتاليًا للوسم الرئيسي لليوم الوطني #هي_لنا_دار؛ ما يعكس شعور المغردين ممثلاً بعنوان الحملة، وعما يلمسونه تجاه وطنهم، خاصة في تلك المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلاد، التي تشهد نهضة في القطاعات كافة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي تأسس عام 2019؛ ليعكس توجُّه القيادة الرشيدة بشمول التنمية في جميع القطاعات، وتكامُل القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتعزيز الاعتماد عليه في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.