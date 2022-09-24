اهتمام كبير بحملة "وطن رابح بأهله" على مواقع التواصل الاجتماعي

وغرَّد على وسم #وطن_رابح_بأهله العديد من المؤسسات الخيرية والأفراد، وأتى كوسم إضافي وتاليًا للوسم الرئيسي لليوم الوطني #هي_لنا_دار؛ ما يعكس شعور المغردين ممثلاً بعنوان الحملة، وعما يلمسونه تجاه وطنهم، خاصة في تلك المرحلة الاستثنائية من تاريخ البلاد، التي تشهد نهضة في القطاعات كافة.