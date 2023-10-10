وزارة السياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة يدشنان مركزًا عالميًا للأبحاث

وخلال حفل شهدته الرياض اليوم احتفالاً بإطلاق المركز، حظي المركز العالمي للسياحة المستدامة بدعم من أكاديميين ينتسبون لمؤسسات تعليمية عالمية بارزة من ضمنها كلية ليه روش السويسرية، والمدرسة الفندقية في لاهاي، وأناهواك، وجامعة آي إي مدريد، وجامعة تمبل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة جورج واشنطن، حيث سيتعاونون مع المركز العالمي للأبحاث لدفع عجلة الأبحاث الرئيسة التي ستنشر في أسواق متعددة، وتمكين الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.