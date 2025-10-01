إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال الحج

وأفادت أن طلب تأهيل مرافق الإيواء للتأجير في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر منصة الوزارة "نُسك مسار" خلال موسم الحج، يتطلب زيارة المنصّة الإلكترونية لوزارة السياحة لإصدار التراخيص اللازمة، وفق الاشتراطات المُعتمدة لترخيص مرافق الضيافة السياحية، قبل نهاية فترة التعاقد عبر المنصّة في الـ 13 من شهر شعبان المقبل، فيما لا يشمل هذا الإجراء الفنادق المُرخّصة على مدار العام من وزارة السياحة بمختلف تصنيفاتها.