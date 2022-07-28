أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 107.71 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الخميس مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على النفط الخام، وسط تراجع المعروض، بعدما أظهرت البيانات أمس تراجع مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية مايو.
وأظهرت البيانات الأخيرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الطلب الأسبوعي على البنزين بنسبة 8.5% في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يوليو، بدعم من هبوط الأسعار لليوم الـ43 على التوالي، مسجلة أكبر وتيرة هبوط أسبوعي منذ عام 2008.
وانخفض الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو، مما ساهم في تعزيز الطلب على النفط، حيث أكد "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك سيبدأ في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في مرحلة ما، وذلك بعدما رفع البنك معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
ولقيت الأسعار دعمًا أيضًا من المناقشات بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، حيث تهدف مجموعة الدول السبع إلى وضع آلية لتحديد الأسعار على صادرات النفط الروسية بحلول الخامس من ديسمبر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.02% أو بنحو 1.09 دولار إلى 107.71 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.31% أو 1.28 دولار إلى 98.54 دولار للبرميل.