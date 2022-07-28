أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 107.71 دولار للبرميل

وانخفض الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو، مما ساهم في تعزيز الطلب على النفط، حيث أكد "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك سيبدأ في إبطاء وتيرة زيادة الفائدة في مرحلة ما، وذلك بعدما رفع البنك معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.