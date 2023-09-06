سعود بن جلوي يفتتح فعالية هيئة التراث بمجمع جدة بارك

افتتح محافظُ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، فعاليةَ هيئة التراث، بحضور مدير هيئة التراث بمنطقة مكة المكرمة زياد ياسين فدا، وذلك في مجمع جدة بارك.
وتجوّل محافظ جدة في أجنحة الفعالية التي اشتملت على منطقة للآثار التي تستعرض أبرز المعالم الأثرية في السعودية، وطرق التنقيب، وآليات المحافظة على الآثار، ومنطقة التراث غير المادي مثل المجلس السعودي، والقهوة السعودية، بالإضافة إلى منطقة القصة التاريخية، وأجنحة الحِرف اليدوية، ومنطقة التراث العمراني، ومنصات العرض.
وتستمرّ الفعالية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 6 - 8 سبتمبر 2023، من الساعة الخامسة عصرًا إلى الحادية عشرة مساءً.
يُذكر أن "الفعاليات التراثية بجدة" تأتي ضمن جملةٍ من الفعاليات التراثية والثقافية التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها بمختلف مناطق المملكة، لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة بمختلف قوالبه، وتطويره، ونقلِه للأجيال القادمة، إلى جانب إبراز أهم العادات والتقاليد التي عُرفت في المجتمع السعودي منذ القدم، وتنعكس من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في حفظ التراث الوطني السعودي انطلاقًا من استراتيجية هيئة التراث المتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 وأهدافِها الاستراتيجية، التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.