سعود بن جلوي يفتتح فعالية هيئة التراث بمجمع جدة بارك

يُذكر أن "الفعاليات التراثية بجدة" تأتي ضمن جملةٍ من الفعاليات التراثية والثقافية التي دأبت هيئة التراث على تنظيمها بمختلف مناطق المملكة، لتسليط الضوء على التراث الثقافي الغني للمملكة بمختلف قوالبه، وتطويره، ونقلِه للأجيال القادمة، إلى جانب إبراز أهم العادات والتقاليد التي عُرفت في المجتمع السعودي منذ القدم، وتنعكس من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في حفظ التراث الوطني السعودي انطلاقًا من استراتيجية هيئة التراث المتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، والمنبثقة من رؤية المملكة 2030 وأهدافِها الاستراتيجية، التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.