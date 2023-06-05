تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في دوري روشن.. مفاجأة في مركز كريستيانو رونالدو

وتقدم الدولي السعودي فراس البريكان هداف الفتح قائمة لاعبي الهجوم إذ جاء أولاً بـ 8 درجات متفوقًا على مهاجم الهلال وثالث هدافي المسابقة النيجيري أوديون إيغال والذي حل ثانيًا بـ7،8 درجة فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث في التقييم بحصوله على 7،1 درجة.