تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في دوري روشن.. مفاجأة في مركز كريستيانو رونالدو

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة اللاعبين الأعلى تقييمًا في منافسات دوري موسم 2022/2023 الذي أسدل الستار عليه قبل أيام قليلة بحسب اختيارات موقع أوبتا المتخصص بالإحصاء وبيانات لاعبي كرة القدم.
وتصدر مارسيلو جروهي حارس الاتحاد قائمة الأعلى تقييمًا في مركز حراسة المرمى لموسم 2022/2023 بحصوله 7،7 درجة وحل ثانيًا عبدالله المعيوف حارس الهلال بـ 6،6 درجة وجاء البرازيلي باولو فيكتور حارس الاتفاق ثالثًا بـ 6،5 درجة.
وجاء الدولي الإيفواري غيسلان كونان الظهير الأيسر لنادي النصر في مقدمة قائمة لاعبي خط الدفاع الأعلى تقييمًا في المركز بحصوله على 8،9 درجة يليه مدافعا الاتحاد أحمد شراحيلي والمصري أحمد حجازي بـ 8 درجات.
وحصل الأرجنتيني المخضرم إيفر بانيغا قائد فريق الشباب على التقييم الأعلى للاعبي خط الوسط حيث نال 8،3 درجة وجاء البرازيلي لويس غوستافو لاعب النصر ثانيًا بالدرجة ذاتها فيما حل أشرف المهديوي لاعب التعاون في المركز الثالث بـ8،1 درجة.
وتقدم الدولي السعودي فراس البريكان هداف الفتح قائمة لاعبي الهجوم إذ جاء أولاً بـ 8 درجات متفوقًا على مهاجم الهلال وثالث هدافي المسابقة النيجيري أوديون إيغال والذي حل ثانيًا بـ7،8 درجة فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث في التقييم بحصوله على 7،1 درجة.