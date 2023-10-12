"إغاثي الملك سلمان" يدشن محطة توليد الأكسجين في لودر بأبين اليمنية

ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المستشفيات من مادة الأكسجين على نحو مستمر في مستشفيات محافظات أبين ومأرب وحضرموت وشبوة والمهرة، كما عمل المركز على توفير البنية التحتية لمحطات توليد الأكسجين وصولًا إلى استيراد وتركيب المعدات وفق المواصفات الفنية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.