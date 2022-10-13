أمر "المؤسس" للاكتتاب للجزائر وتبرّع بمليون ريال.. 64 عامًا مضت في ذاكرة "الدارة"

وجدّد "البيان" دعوته للهمّة لنصرة الشعب الجزائري: "إن حضرة صاحب الجلالة العربي الأول سعود بن عبدالعزير يهبب من الآن بكل مواطن في هذه البلاد أن يقف في صف الأمة السعودية في ذلك اليوم بتبرعه بما يقدره الله عليه وهو الفرض الواجب على كل مسلم ومسلمة للجهاد في سبيل الله لاستقلال ذلك الجزء الغالي من وطننا العربي الكبير، إن الشعب السعودي بأسرة مدعو من الآن للتحضر لليوم الخامس عشر من شعبان من هذا العام؛ ومن كل عام؛ حتى يأذن الله بالحق لاستقلال الشعب الجزائري استقلالًا كاملًا ناجزًا وبحرية الأمـة الجزائرية الحرية الكاملة المطلقة التي هي حق لكل أمة ولكل شعب على رقعة هذه البسيطة اليوم."