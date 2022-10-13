أمر "المؤسس" للاكتتاب للجزائر وتبرّع بمليون ريال.. 64 عامًا مضت في ذاكرة "الدارة"

حظيت قضية استقلال الجزائر باهتمام عربي ودولي واسع، لاسيما من جانب المملكة العربية السعودية التي لم تألُ جهدًا في تقديم الدعم الكامل لبلد قدّم مليون شهيد في سبيل تحقيق ذلك الهدف النبيل والسامي، وقد بذلت المملكة العربية السعودية كل غالٍ ونفيسٍ منذ اندلاع شرارة ثورة الجزائر على الاستعمار في عام 1954م، وقدّمت المملكة دعمًا سياسيًا عبر الجامعة العربية والأمم المتحدة لاسيما الجهود التي بذلتها من أجل تسجيل تلك القضية على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1955، وقد ظهر الدعم المادي في أجمل صورة عام 1958م، حينما أمر المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيّب الله ثراه- بالاكتتاب العام لصالح الجزائر وافتتح الاكتتاب بالتبرع من ذمته الخاصة بمبلغ مليون ريال.
وترصد "دارة الملك عبدالعزيز" بما لها من جهود في توثيق تاريخ المملكة وشبه الجزيرة العربية وما يهم الأمتين العربية والإسلامية، نص ما جاء في "صحيفة أم القرى" بعددها الصادر يوم الجمعة 4 رجب سنة ١٣٧٧هـ الموافق ٢٤ يناير سنة 1958م؛ من أمر مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود بتخصيص يوم 15 من شعبان من كل عام يومًا للجزائر تقوم فيه الحكومة والشعب بأسره في جميع أنحاء المملكة لأداء واجب التبرع من أموالهم حتى يتم إنقاذ ذلك القطر العربي المجاهد في كفاحه العظيم.
ووثقت "الدارة" ما جاء في صحيفة أم القرى في عددها السابق ذكره، وفي صفحتها الأولى تحت عنوان "جلالة الملك المعظم يفتتح الاكتتاب للجزائر بمبلغ مليون ريال"، وأذاعت المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر البيان الآتي: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فأمر باعتبار اليوم الخامس عشر من شهر شعبان من هذا العام ومن كل عام (يوم الجزائر)؛ تقوم فيه الحكومة والشعب بأسره في جميع أنحاء المملكة لأداء واجب التبرع من أموالهم لإنقاذ ذلك القطر العربي المجاهد في كفاحه العظيم؛ الذي يقوم به الشعب الجزائري كله اليوم في السهل والجبل من تلك البلاد الشقيقة الغالية وستؤلف لهذه الغاية النبيلة لجان حكومة وشمية في كل مدينة وقرية من وطننا السعودي الكبير تحت شرف رئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الذي تفضل، حفظه الله، بافتتاح الاكتتاب للجزائر من الآن بمبلغ مليون ريال سعودي باسم جلالته شخصيًا كما تبرعت.
واستكمل نص البيان تحت عنوان "جلالة الملك يفتتح الاكتتاب، على النحو التالي: كما تبرعت "حكومة جلالته من الآن لهذه الغاية القومية العظمى بمبلغ مليونين ونصف مليون ريال، والمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر التي تتشرف اليوم بشرف القيام بالدعوة لهذا اليوم المجيد باسم جلالة الملك المعظم وباسم الشعب السعودي من أقصاه إلى اقصاه يَسُرها أن تعلن الدعوة من الآن للتعبئة الشعبية العامة لهذا اليوم متعاونة في ذلك مع جميع أجهزة الدولة؛ وخصوصًا وزارة المعارف التي ستقوم بتعبئة طلاب المدارس في كافة أنحاء المملكة لتوزيع الطوابع التذكارية التي ستوضع لهذا اليوم في جميع طبقات الأمة.
وأتبع البيان حديثه عن الوقفة السعودية الإنسانية: كما ستقوم مدرسة أنجال حضرة صاحب الجلالة الملاك المعظم في الرياض بالقيام بجمع تبرعات جميع أفراد الأسرة السعودية المالكة نساءً ورجالًا وأطفالًا في اليوم المذكور، وأن الشعب السعودي بأسره مدعو اليوم لهذا الشرف الأعظم لنجدة إخوانه في العروبة والإسلام الذين يحملون الآن السلاح في جبال الأطلس ومنابت الزيتون في حاضرة الجزائر وباديتها وعلى كل شبر من أديمها، حيث تقف منهم المرأة مـع الرجل جنبًا لجنب في كفاح مدمر رهيب.
وجدّد "البيان" دعوته للهمّة لنصرة الشعب الجزائري: "إن حضرة صاحب الجلالة العربي الأول سعود بن عبدالعزير يهبب من الآن بكل مواطن في هذه البلاد أن يقف في صف الأمة السعودية في ذلك اليوم بتبرعه بما يقدره الله عليه وهو الفرض الواجب على كل مسلم ومسلمة للجهاد في سبيل الله لاستقلال ذلك الجزء الغالي من وطننا العربي الكبير، إن الشعب السعودي بأسرة مدعو من الآن للتحضر لليوم الخامس عشر من شعبان من هذا العام؛ ومن كل عام؛ حتى يأذن الله بالحق لاستقلال الشعب الجزائري استقلالًا كاملًا ناجزًا وبحرية الأمـة الجزائرية الحرية الكاملة المطلقة التي هي حق لكل أمة ولكل شعب على رقعة هذه البسيطة اليوم."
وقال في البيان الموجّه للشعب: "أيها الشعب السعودي في كل مكان رجالًا ونساءً وأطفالًا، أيها الطلاب في كل مدرسة من أنحاء هذا الوطن استعدوا لليوم الخامس عشر من شهر شعبان إنه يوم الجزائر يوم التضحية والفداء والبذل قفوا صفوفًا متراصة في ذلك اليوم ولبوا دعوة العربي الأول إلى البذل والسخاء دعوة المجد والحرية والكفاح (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير).
يُذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تعمل على إنتاج وتحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية وطباعتها وترجمتها، وما يتصل بذلك من تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ العالمين العربي والإسلامي، ورافدًا حضاريًا يربط أجيالها.