عن أبواق الإعلام الكاذبة المعادية.. "المالك": نتجاهلهم لأننا مشغولون بالمستقبل ومنافسة أكبر اقتصادات العالم

ويؤكد "المالك" تجاهل المملكة وعدم اكتراثها بأبواق وأقلام الإعلام الرخيص، ويقول: "لا بأس أن تكون المملكة هدفًا للأقلام الرخيصة، ومستهدفة من قوى معادية، لها مآرب غير نظيفة، طالما أن الرياض تتعامل معها بعدم الاكتراث، بحكم أنها أرقى وأشرف وأنظف من أن تتنازل عن كبريائها، أو أن تنزل إلى هذا المستوى من الشتائم والأكاذيب التي تصدر عن هذا الإعلام الرخيص، ومن تجار الكلمة المشكوك في أجندتهم ونظافتهم، وهي الدولة التي يعول عليها أن تقود الإعلام الراقي المستقل الذي يتميز بصدقه ونزاهته واستقلاليته.. هؤلاء يعتقدون أنهم سوف يشغلون المملكة عن استمرارها في تنفيذ هذا التطور الذي تمر به، وما دروا أن المملكة لا تلقي بالًا لكل ما يصدر عنهم، وأنها ماضية في تحقيق أهداف الرؤية، والتحول الوطني، بما لا مثيل له في أي دولة بالعالم؛ بصرف النظر عن استمرار حملات الأكاذيب أو توقفها، فالعبرة بما هو مشاهد على الأرض من تطور هائل في المملكة".