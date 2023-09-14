"السديس": توجيه القيادة بتقديم مساعدات لمتضرري فيضانات ليبيا امتداد للدعم المتواصل لجميع الدول

قال رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إن توجيه قيادة المملكة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا، وأودت بحياة الآلاف، وجرح المئات؛ تعد امتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه لجميع الدول الشقيقة والصديقة، في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.