أمطار غزيرة وصواعق رعدية بجازان وعسير.. والإنذار "أحمر"

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتي عسير وجازان، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن فترة الإنذار في عسير تمتد حتى الثامنة مساء بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).
وكان الأرصاد قد أكد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة جازان بالحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وتوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.