أمطار غزيرة وصواعق رعدية بجازان وعسير.. والإنذار "أحمر"

وكان الأرصاد قد أكد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة جازان بالحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد.