"منظومة الصناعة والثروة المعدنية" تطلق حملة إعلامية لاستعراض مسيرة القطاع

بينما نشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تغريدة أكدت فيها أن ثرواتنا المعدنية هي من أرضنا الغنية، حيث نشرت صورتين الأولى لأول منجم تم اكتشافه في المملكة وهو منجم "مهد الذهب" جنوب المدينة المنورة والذي تم افتتاحه في عهد الملك فهد في العام 1983م، وبدأ الإنتاج الفعلي له في منتصف العام 1988م، وصورة أخرى توضح اكتشاف المملكة لحزم بيانات لأعمال المسح الجيوفزيائي الجوي المغناطيسي لمنطقتي وسط أجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي، والسمح الجوي الاشعاعي والتي تغطي ما مساحته 30% من مجمل منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب 180 ألف كلم.