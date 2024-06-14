عبر 6 مجالات.. شاهد مشاركة "أيتام جدة" في مبادرة "عطاء وإثراء" لخدمة الحجاج

يشارك أبناء جمعية رعاية الأيتام بجدة في مبادرة عطاء وإثراء؛ وهي المبادرة الوطنية التطوعية لأيتام المملكة، والتي تقام في مكة المكرمة وتستهدف تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية النوعية لضيوف الرحمن.
وصرّح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، بأن مشاركة أبناء الجمعية في هذه المبادرة تأتي ضمن أهدافها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأهيل وتمكين قيادات شابّة من الأيتام، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإبراز دور جمعيات أيتام المملكة في خدمتهم.
وأكّد أن المبادرة التي يشارك فيها نخبة من أيتام المملكة تأتي في 6 مجالات؛ هي: المجال الاجتماعي، والمجال الصحي، والمجال التنظيمي، والمجال الإثرائي، والمجال الإغاثي، والمجال التوعوي. وتقدم 15 فرصة تطوعية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.
ورفع "ناقرو" شكره لأيتام جدة المشاركين: إبراهيم علي، ومقبل السهلي. كما أشاد بجهود المجلس الفرعي التخصصي للأيتام، وجمعية كافل لرعاية الأيتام؛ على جهودهم في هذه المبادرة وفرصها النوعية التي تتماشى مع جهود حكومة المملكة ومختلف الجهات في خدمة ضيوف الرحمن.