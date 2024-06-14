عبر 6 مجالات.. شاهد مشاركة "أيتام جدة" في مبادرة "عطاء وإثراء" لخدمة الحجاج

وصرّح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بجدة الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، بأن مشاركة أبناء الجمعية في هذه المبادرة تأتي ضمن أهدافها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأهيل وتمكين قيادات شابّة من الأيتام، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإبراز دور جمعيات أيتام المملكة في خدمتهم.