العم عبدالواحد.. قائد كشفي سبعيني يخدم ضيوف الرحمن بـ 6 لغات

وبين ثنايا هذا البذل والعطاء يشارك القائد الكشفي عبدالواحد بن عبدالملك خياط بعزيمة لا تعرف الكلل والملل ولم تقف سنوات عمره بعد أن شارف السبعين عاماً، حائلاً أمام حماسه المنقطع النظير في التفاعل مع خدمات ونشاطات جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال معسكرات الخدمة العامة التي يتطوع فيها منذ أكثر من ربع قرن لم ينقطع من خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال معسكر العزيزية في مكة المكرمة، مستحضراً المقولة الكشفية العالمية «كشاف يوم.. كشاف دوم» مؤكداً أنه لا عمر للكشاف طالما هو على قيد الحياة وقادر على أن يوفي بالوعد الذي قطعه على نفسه في خدمة الآخرين.