قبيل رمضان.. أسواق الفاكهة والخضار في الشرقية تشهد استقرار الأسعار

تشهد أسواق المنطقة الشرقية، قبل دخول شهر رمضان المبارك، حالة استقرار في أسعار الفاكهة والخضار في ظل وفرة بالكميات وأنواع وأصناف مختلفة.
وكانت أسعار البصل قد سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الشهرين الماضيين، ثم حدث تراجع تدريجي بنسبة تجاوزت 25%، إذ تجاوز سعر الكيس الوسط 50 ريالًا، بينما وصل سعر كيس البصل الكبير 100 ريال.
وقال بعض المستهلكين: هناك انخفاض في سعر كيس البصل خلال هذه الأيام، فالبصل الذي يزن 4 كجم كان بسعر 40 ريالًا قبل أيام، واليوم بسعر 28 ريالًا، وسعر البصل الذي يزن 3 كجم كان 35 ريالًا للكيس واليوم بسعر 25 ريالًا، وسعر البطاطس وزن 4.5 كجم 14 ريالًا.
وتمكّنت وزارة التجارة من ضبط أطنان من البصل مخبّأة في مستودع في أحد أحياء الرياض، وضخّها في الأسواق.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم ضبط 8 أطنان بصل مخزنة في مستودع جنوب الرياض؛ حيث ألزمت "التجارةُ" المنشأة بضخّها فورًا إلى الأسواق، وتم الإشراف على وصولها لمنافذ البيع.