قبيل رمضان.. أسواق الفاكهة والخضار في الشرقية تشهد استقرار الأسعار

وقال بعض المستهلكين: هناك انخفاض في سعر كيس البصل خلال هذه الأيام، فالبصل الذي يزن 4 كجم كان بسعر 40 ريالًا قبل أيام، واليوم بسعر 28 ريالًا، وسعر البصل الذي يزن 3 كجم كان 35 ريالًا للكيس واليوم بسعر 25 ريالًا، وسعر البطاطس وزن 4.5 كجم 14 ريالًا.