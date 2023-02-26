فعاليات ومشاركات منوعة.. "البيئة" و"وقاء مكة" تحتفلان بيوم التأسيس

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، وسط بهجة وفرحة عمت جميع الموظفين والعاملين.
وبدأت فعالية الاحتفال في مسرح الفرع بجدة بالنشيد الوطني، ثم كلمة لمدير عام الفرع المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف الذي رفع باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الخليف: يُطل علينا الثاني والعشرون من فبراير ذكرى التأسيس العزيزة على قلوبنا، التي نستلهم منها ملحمة المجد والعز لتوحيد وطننا على مدار سنوات تعاقبت عليها قيادات الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون؛ مما يدعو للاعتزاز والفخر بوطن شامخ قام على سواعد قيادة عظيمة ومخلصة.
وأكد المهندس "الخليف" أن هذه المناسبة اعتزاز نعلن من خلالها الفخر العظيم بقيادات مخلصة لوطن شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ أن حكمها "محمد بن سعود"، وأسس الدولة السعودية التي استمرت لثلاثة قرون أخرى حتى اليوم.
من جهته أكد مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء" الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، في كلمته؛ أن "يوم التأسيس" هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي؛ لا سيما وأنه سيكون يومًا شاهدًا على المسيرة العظيمة التي شهدتها المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي المغفور له الإمام محمد بن سعود.
وقال الدكتور "الصاعدي": إن هذا اليوم مصدر فخر لأبناء الوطن المعطاء وما يمثله من انتماء للوطن وارتباط بجذوره المباركة، وربط شعبها الوفي بتاريخها العميق الممتد لثلاثة قرون؛ فدولتنا الغالية قامت على أساس متين وعقيدة راسخة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ قادة وولاة أمر هذه البلاد المباركة وشعبها الوفي، وأن يديم عليها الأمن والأمان.
وتَضمنت فقرات الاحتفال: العرضة السعودية، وعددًا من فقرات الفلكلور الشعبي المتنوعة.. وشارك الشاعر سعد سعود الحافي المشرف على منتدى الشعر بجمعية الثقافة والفنون بجدة بقصيدة تُجَسد هذه المناسبة الوطنية، وتعطيها قيمة رفيعة بتاريخها الوطني العظيم، وتستلهم عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين أسهموا في مراحل بنائها.
وتأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى فرع الوزارة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ومركز "وقاء"، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي ينفذها الفرع في المناسبات المختلفة وضمن الفعاليات بمناسبة عام "الشعر العربي 2030"، والتي تعزز وتدعم وجود الشعر العربي وتأثيره.
جدير بالذكر أنه تم تكريم عدد من الجهات المشاركة والداعمة بدروع، كما قدمت الهدايا التذكارية للموظفين.