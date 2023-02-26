فعاليات ومشاركات منوعة.. "البيئة" و"وقاء مكة" تحتفلان بيوم التأسيس

من جهته أكد مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء" الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، في كلمته؛ أن "يوم التأسيس" هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي؛ لا سيما وأنه سيكون يومًا شاهدًا على المسيرة العظيمة التي شهدتها المملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي المغفور له الإمام محمد بن سعود.