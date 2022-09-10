وزير العدل يصدر قراراً بإنشاء وحدة لإدارة عملية الحوكمة والمخاطر والالتزام

كما ستعمل الوحدة على المراجعة والتحقق من صحة المخاطر والعمل على ضبطها، والعمل على ضمان امتثال الجهات والموظفين للقواعد واللوائح والإجراءات، وتنظيم ودعم البيانات في الوزارة من خلال الامتثال للمعايير الوطنية لإدارة البيانات والسياسات وتعميمها.