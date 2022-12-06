المتنزهات المفتوحة بجدة.. واجهات حضارية تُعزِّز من جودة الحياة

وعلى جانب الواجهات البحرية تأتي واجهة روشن البحرية، كأحد المتنفسات التي تستقطب عددًا من المتنزهين والسوّاح بمساحة 73 ألف متر مربع، وبطول 4500 متر في وطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف نسمة، وتحتوي على ممشى بحري، ومسار دراجات، ونادٍ رياضي، وسقالة صيد بطول 125 مترًا، وساحات بمساحة 2450 مترًا مربعًا، وألعاب شاطئية، وشواطئ سباحة لمسافة 66220 مترًا مربعًا، بها أبراج مراقبة، وألعاب أطفال، ودورات مياه للرجال والنساء، وجلسات، ونظام صوتي، ونظام التحكم والمراقبة والإنارة، ونوافير تفاعلية وعادية، وجسر للمشاة بطول 650 مترًا يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، ومجسمات جمالية، ومسجد التوحيد، ومسطحات خضراء بمساحة 275 مترًا مربعًا، ومواقف سيارات تتسع لـ 3000 سيارة، و"أكشاك"، ومناطق استثمارية، ومطاعم، ومسار المكفوفين، إضافةً إلى الكورنيش الشمالي المرحلة الأولى والثانية والثالثة بمساحة 236 ألف متر مربع، ويشمل مساحات خضراء و"أكشاك"، ومقاعد وجلسات، ودورات مياه وألعاب أطفال، ومطاعم، وممشى، ومواقف سيارات، وكذلك الكورنيش الأوسط بحي الحمراء بطول 3.6 كيلو مترات، وممشى شارع فلسطين بمساحة 310 آلاف متر مربع، والكورنيش الجنوبي شاطئ السيف بمساحة 252 ألف متر مربع، ويحتوي على شاطئ رملي، وممرات مشاة، ودورات مياه، وألعاب أطفال، و"أكشاك" ومسطحات خضراء، ومظلات وجلسات.