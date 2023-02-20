بالفيديو.. وزير الطاقة: يوم التأسيس ليس مجرد إجازة وإنما استذكار للبطولات وتضحيات الأجداد

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، في ختام حديثه في "المنتدى السعودي للإعلام 2"، أن ذكرى يوم التأسيس استذكار للبطولات وتضحيات الأجداد: وقال: "بالنسبة لنا يوم التأسيس ليس مجرد إجازة، إنما يوم نستذكر فيه من كان لهم طموح بإنشاء دولة تحقق لهم الأمن والرفاهية والعيش الكريم والعزة والكرامة".
وأضاف: "أهم شيء يعيشه المواطن أنه ينام وهو يحلم، وأن نملك تحقيق أحلامنا بإرادتنا، فليس هناك أقسى من أن يعيش الناس بلا أحلام!".
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى تمكين المرأة والشباب في وزارة الطاقة قائلًا: "أشعر بالفخر عندما أصبحت وزيرًا عام 2019 كان لدينا 6 موظفات في غرفة معزولة، واليوم وصلنا إلى 388 موظفة".
وأضاف: "إذا شعر الشباب بملكية المنجز أي أنهم المعدون للمناشط ومبتكرون للتقنيات ومنفذون للبرامج، وأن يعزز لديهم حقوق الملكية لأي منجز؛ لأنه الدافع الحقيقي لهم في الاستمرار"، مشيرًا إلى أن التحدي هو المحافظة على الكفاءات الشبابية والطاقات المبدعة والمساهمة في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم".
ويشهد "المنتدى السعودي للإعلام"، الذي انطلق اليوم، وسط حضور دولي وإقليمي، وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكّل"، وعلى مدى يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول قضايا وهموم الصناعة الإعلامية في أشكالها المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، ويلقي الضوء على التجارب المحلية والدولية وتحديات العمل الإعلامي وآفاقه مع التحولات الرقمية.