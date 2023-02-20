بالفيديو.. وزير الطاقة: يوم التأسيس ليس مجرد إجازة وإنما استذكار للبطولات وتضحيات الأجداد

ويشهد "المنتدى السعودي للإعلام"، الذي انطلق اليوم، وسط حضور دولي وإقليمي، وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكّل"، وعلى مدى يومين عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول قضايا وهموم الصناعة الإعلامية في أشكالها المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، ويلقي الضوء على التجارب المحلية والدولية وتحديات العمل الإعلامي وآفاقه مع التحولات الرقمية.