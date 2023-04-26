في الذكرى السابعة لإطلاقها.. "رؤية 2030" تُحقِّق حزمة إنجازات خلال 2022

يتزامن صدور التقرير السنوي لـ"رؤية 2030" لعام 2022م مع مرور 7 سنوات على إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية في 25 إبريل 2016م، وانتصاف رحلتها أيضًا؛ إذ إن "رؤية 2030" قطعت نصف المسار الزمني المحدد لها لتحقيق مستهدفاتها.
ويتضمن التقرير السنوي الإنجازات التي حققتها الرؤية في كل المجالات، ومن بينها الاقتصاد، الذي يعد أحد المحاور الثلاثة للرؤية (اقتصاد مزدهر). وقد حقق الاقتصاد السعودي في2022، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 في المئة، مسجلاً أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال 2022، وأعلى معدل نمو وطني منذ 2011م.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2022م أكثر من 4.1 مليار ريال سعودي (أكثر من تريليون دولار أمريكي)، محققًا نموًّا بـ27.6 في المئة عن العام السابق، ومدعومًا بتنوُّع الأنشطة؛ إذ حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بـ6.2 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد الاقتصاد أيضًا أفاد التقرير بأن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بلغ 1.141.733 منشأة بنهاية 2022م، بزيادة قدرها 6 في المئة عن الربع الثالث من العام نفسه، فيما بلغت نسبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي 22 في المئة؛ إذ وصل عددها إلى 9.678 منشأة.
وأشار التقرير إلى استمرار تمكين المرأة السعودية في كل المجالات؛ إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات 39 في المئة خلال عام 2022 ارتفاعًا من 17 في المئة في عام 2017، كما وصلت نسـبة المنشآت المملوكة لسعوديات في الربع الثالث من عام 2022 إلى 45 في المئة من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسـطة.
وشهد عام 2022 انضمام أول امرأة سعودية إلى مجلس إدارة البنك المركزي السعودي، وتعيين نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، كما شهد ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 30.5 في المئة.
ومن الطبيعي أن تنعكس النتائج الإيجابية التي حققتها "رؤية 2030" في مجال الاقتصاد خلال 2022م على معدل البطالة لإجمالي السعوديين؛ إذ هوى المعدل بشكل ملحوظ؛ ليبلغ 8 في المئة في الربع الرابع من عام 2022م.
ومن المؤشرات التي تحققت في إطار تراجُع المعدل العام للبطالة انخفاض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من 2022م إلى 15.4 في المئة، بينما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور إلى 4.2 في المئة في الربع الرابع من العام نفسه.