إجراء 10 عمليات جراحية دقيقة وأكثر من 280 ألف خدمة طبية في 7 مناطق

أجرت الفرق الطبية 10 عمليات جراحية دقيقة أسهمت بفضل الله في إنقاذ حياة مرضى خلال أسبوع في مناطق مختلفة بالمملكة اشتملت على عدة تخصصات منها إزالة ورم بالمخ في منطقة حائل، وعملية إنقاذ حياة طفلة من وجود أجسام غريبة داخل البلعوم في جدة، وعملية جراحية لزراعة صمام بالقلب لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا بنجران، وعملية جراحية لإزالة التصاق للمشيمة لمريضة في محافظة الطائف، بالإضافة إلى إجراء عملية لمريض يشكو من التهاب إذن وسطى قيحي مزمع مع ورم غزى الأذن الوسطى بالحدود الشمالية، وعملية جراحية لإزالة كتلة شعر تزن 3 كيلو من معدة مريضة بالجوف، وثلاث عمليات أسهمت في إنقاذ حياة 3 مرضى يعاونون بسبب شرخ جداري للشريان الأورطي للقلب في مكة المكرمة.