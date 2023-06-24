حاج عراقي: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين نابع من شعور المحبة والأخوة
يواصل الضيوف في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التعبير عن مشاعرهم حول تأدية مناسك الحج والخدمات المقدمة لهم من بلدانهم حتى وصولهم إلى المناسك وعودتهم إلى ديارهم.
وأكد أحد ضيوف البرنامج، الحاج العراقي بشتوان هادي حمد صالح، أن هذا البرنامج نابع من شعور قيادة المملكة بروابط الأخوة والمحبة مع جميع مسلمي العالم؛ مُثنيًا على الضيافة التي تلقاها ضمن خدمات برنامج الضيوف.
وأضاف الحاج "بشوان" أن عينيه ذَرَفَتا الدموع فور وصوله إلى المملكة؛ لكونها الحجة الأولى له؛ داعيًا الله أن يُديم الأمن والأمان على هذا الوطن المبارك.
وقدّم الحاج شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
الجدير بالذكر أن البرنامج يستضيف 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة؛ تنفيذًا للأمر السامي الكريم.