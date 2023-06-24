حاج عراقي: برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين نابع من شعور المحبة والأخوة

يواصل الضيوف في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التعبير عن مشاعرهم حول تأدية مناسك الحج والخدمات المقدمة لهم من بلدانهم حتى وصولهم إلى المناسك وعودتهم إلى ديارهم.