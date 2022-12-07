التقارب الثقافي بين السعودية والصين.. محطات فارقة على طريق المشتركات الحضارية

وفتح معرض "روائع آثار المملكة عبر العصور" نافذة جديدة للتعاون بين السعودية والصين، عندما تم العثور على المنتجات الخزفية الصينية في منطقة صحراوية بالمملكة، وظهر في المعرض حصان صخري يرجع إلى ثمانية آلاف عام قبل الميلاد، وعثر عليه في موقع أثري بالمملكة؛ مما برهن على مدى الحرص على تدريب الخيول العربية، وهو ما دحض ما كان يتم الترويج له من أن هذا المجال يرجع إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة عام قبل الميلاد في منطقة آسيا الوسطى.