التقارب الثقافي بين السعودية والصين.. محطات فارقة على طريق المشتركات الحضارية

تأتي زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، إلى الرياض، كتطور يعدّ غاية في الأهمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وتكتسب الأبعاد الثقافية أهميةً خاصّة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في تعزيز العلاقات الثنائية والحضارتين بخصائصهما المميزة، فضلًا عن تعزيز المفاهيم والتطلعات المشتركة انطلاقًا من كون الجميع يهتم بالاعتدال والوسطية والتسامح.
ومع إعلان وزارة الثقافة السعودية في العام 2019 عن "جائزة الأمير محمد بن سلمان" للتعاون الثقافي بين المملكة والصين، تجلّى حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية، بهدف الترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وكذلك عملت الصين على تعزيز مبادرة الحزام والطريق، وهو ما يجعل المملكة محط أنظار المؤرخين الصينيين في ظل مواكبة الرياض للتغيرات الدولية، وبالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني للرياض.
والشواهد كثيرة على مدى قوة الارتباط بين الحضارة الإسلامية والعربية مع الحضارة الصينية، فالأخيرة، التي اشتهرت بالموروثات الشعبية بالأساطير والقصص الخيالية، وبات لها انطباع إيجابي للبلاد العربية؛ دفعت المملكة إلى تطور التعاون الثنائي مع بكين؛ حيث أقيم معرض روائع آثار المملكة في العاصمة الصينية بكين، ومعرض الآثار الثقافية الصينية في الرياض.
وانطلاقًا من تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وجمهورية الصين فى شهر يوليو العام 1990، ورغم قصر تلك المدة الزمنية في التاريخ، إلا أن خطواتها قد تسارعت بشكل كبير، وظهر ذلك جليًّا من خلال التعاون الصحي والتثقيفي بين البلدين في مواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتسارعت خطوات التعاون بين رؤية المملكة "2030"، مع مبادرة "الحزام والطريق" لتعميق التعاون العملي وتعزيز الصداقة بين الشعبين لخلق مستقبل أفضل للعلاقات السعودية – الصينية؛ حيث تتمتع الرياض بموقع استراتيجي وترغب الصين في استغلال ذلك من أجل المنفعة المتبادلة لصالح البلدين.
وبعد تنظيم معرض الآثار الثقافية السعودية في بكين، ومعرض الآثار الثقافية الصينية في الرياض، وافتتاح فرع مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين؛ لم يتوقف الأمر والتعاون الثقافي على ذلك، بل امتدّ لتوقيع اتفاقية بشأن إنشاء معهد كونفوشيوس في جامعة جدة.
وقد أضاء كلا المعرضين طريقي الشعبين للتعرف على كلتا الحضارتين، وبات معرض "طريق الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة عبر العصور" الذي أقيم في ديسمبر عام 2016 ومارس عام 2017 في المتحف الوطني الصيني ببكين، أول معرض كبير للآثار الثقافية تقيمه الصين في السعودية، وشملت المعروضات 264 قطعة من 13 متحفًا ومؤسسة ثقافية، ومن بينها 173 أثرًا ثقافيًّا صينيًّا.
وفي إطار التعاون الثقافي كانت هناك شراكة بين الرياض وبكين في أعمال استكشاف وتنقيب أثري مشترك، كما أرسلت الصين في شهر مارس العام 2018 خمسة آثاريين إلى السعودية في إطار هذه الاتفاقية، وعمل 6 آثاريين سعوديين مع نظرائهم الصينيين في هذا الموقع المينائي الواقع على البحر الأحمر من خلال استخدام تكنولوجيات متقدمة في التصوير الجوي والأنماط ثلاثية الأبعاد.
وإدراكًا من الصين لأهمية ودور المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كانت بعثة التنقيب الصينية هي الأولى في المنطقة العربية.
ولم تغب المملكة العربية السعودية عن المشاركة العربية البارزة في معرض بكين الدولي للكتاب العام 2018 بأكثر من 500 كتاب عن الثقافة والتاريخ والجغرافيا السعودية، وكذلك آدابها وفنونها المختلفة؛ حيث ظهرت الترجمات الصينية للغة العربية وللأعمال السعودية، وهناك مئات الطلاب السعوديين يدرسون في بلاد الصين، وكذلك الطلاب الصينيون المتواجدون في السعودية.
ومع تأسيس مكتبة الملك عبد العزيز بجامعة بكين في الصين، التي تضم عشرات الآلاف من الكتب، فتح المجال لطلاب ومؤرخي الصين لمعرفة المزيد حول الدور والتاريخي السعودي في المنطقة والعالم.
وفتح معرض "روائع آثار المملكة عبر العصور" نافذة جديدة للتعاون بين السعودية والصين، عندما تم العثور على المنتجات الخزفية الصينية في منطقة صحراوية بالمملكة، وظهر في المعرض حصان صخري يرجع إلى ثمانية آلاف عام قبل الميلاد، وعثر عليه في موقع أثري بالمملكة؛ مما برهن على مدى الحرص على تدريب الخيول العربية، وهو ما دحض ما كان يتم الترويج له من أن هذا المجال يرجع إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة عام قبل الميلاد في منطقة آسيا الوسطى.
ومن المتوقّع خلال المستقبل القريب أن يكون هناك تعاون أرحب في المجال الثقافي، مثل بقية مجالات التعاون الأخرى، خاصة السياسية والاقتصادية.
ومن خلال افتتاح المعارض الثقافية والتراثية المشتركة، سيتاح للحضارتين تسليط الضوء على أهم الملامح والمحطات في التاريخ البشري.