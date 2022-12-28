الجوف.. افتتاح امتداد شارع الأربعين "غرب الطوير" المعتمد بعد اكتمال عناصر الطريق

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن امتداد شارع الأربعين يُعد من المحاور الحيوية، حيث إن المشروع يسهم في ربط الأحياء والأنشطة في الجهة الغربية من المدينة بالأحياء والأنشطة في الجهة الجنوبية للمدينة، ويسهل الوصول على السكان.