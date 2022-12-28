الجوف.. افتتاح امتداد شارع الأربعين "غرب الطوير" المعتمد بعد اكتمال عناصر الطريق

واصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ عدد من مشروعات تأهيل وتطوير الطرق في مدن المنطقة ومحافظاتها، حيث أنهت الأمانة مشروع تطوير وتأهيل امتداد شارع الأربعين المعتمد (غرب الطوير) بطول 1 كلم وتمّ فتح الطريق.
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن امتداد شارع الأربعين يُعد من المحاور الحيوية، حيث إن المشروع يسهم في ربط الأحياء والأنشطة في الجهة الغربية من المدينة بالأحياء والأنشطة في الجهة الجنوبية للمدينة، ويسهل الوصول على السكان.
ويعد المشروع إحدى نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف لفتح محاور جديدة بالمدينة تكون رديفاً للمحاور القائمة، وتم تصميم الطريق لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات وإنشاء الدوارات بما يسهم في تدفق الحركة المرورية عبر ربط الكتل العمرانية ببعضها لتخفيف الضغط عن باقي المحاور بالمدينة.
وشملت أعمال المشروع سفلتة 32 ألف م2، وزراعة 200 شجرة، وتهيئة 500 م2 من المسطحات الخضراء وتركيب 25 عمود إنارة.
وأكّد أمين الجوف استمرار العمل في جميع مشاريع مدن ومحافظات وقرى المنطقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وفقاً لتوجيهات أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.