"بانوراما عن المجتمع السعودي".. طفرة اقتصادية تصوّرها "فاينانشيال تايمز"

وترافقت الاصلاحات الاقتصادية مع إصلاحات اجتماعية وثقافية، وانخفضت البطالة إلى ١٠.١% هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، ودخل أكثر من 400 الف مواطن إلى سوق العمل العام الماضي؛ حيث تدفع الحكومة مزيداً من المواطنين للانضمام إلى القطاع الخاص، كما ارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 35%.